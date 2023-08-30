Запасы газа в ПХГ Европы достигли максимума за всю историю наблюдений

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг максимального уровня на соответствующую дату за историю наблюдений ассоциации Gas Infrastructure Europe (с 2011 года) и продолжает расти.

После превышения 92% от емкости резервуаров хранения закачка идет совсем скромными темпами.

Активно продолжают формирование запасов страны, которые пока отстают от норматива 90% на начало сезона отбора, - Франция, Румыния и прошлогодний аутсайдер Латвия.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на среду в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Во вторник показатель был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 30 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Ветрогенерация в Европе находится в пределах многолетней нормы. Ветряки 29 августа обеспечили 10% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В августе 2022 года их вклад был 10%, в июле 2023 года - 14%.

Спотовая цена газа в Европе во вторник упала на 9%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $396 за тысячу кубометров.

Заметен стабильный разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Октябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $478; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $432.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов достиг 92,65% - это на 12 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 28 августа резервы удалось увеличить на 0,12 процентного пункта. Это минимальное значение за весь сезон закачки - с конца апреля. Темпы заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее целевой уровень в 90% наполненности хранилищ уже достигнут, и на данный момент показатель запасов находится на максимальном уровне на соответствующую дату за историю наблюдений GIE.

Европейские терминалы по приему СПГ в июле работали со средней производительностью 56%, с начала августа загрузка составляет только 50%. В пересчете на сутки августовский импорт СПГ может быть минимальным с 2021 года.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 0,5 млрд куб. м - это в три раза меньше, чем стандартный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране - 64%, что на 9 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.