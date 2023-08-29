"Северсталь" сократила в I полугодии EBITDA на 12%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - EBITDA "Северстали" упала в январе-июне 2023 года на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 118,462 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Рентабельность по EBITDA составила при этом 35%, что на 1 процентный пункт ниже показателя первого полугодия 2022 года.

Чистая прибыль упала на 11%, до 105,273 млрд рублей, выручка - на 10%, до 339,429 млрд рублей.

Снижение выручки "Северсталь" объясняет падением средних цен реализации, которое было частично компенсировано увеличением доли готовой металлопродукции в портфеле продаж и ростом объема продаж.

Свободный денежный поток (FCF) компании вырос на 1%, до 60,05 млрд рублей. За шесть месяцев отток денежных средств на пополнение оборотного капитала составил 9,078 млрд рублей, что главным образом связано с увеличением запасов на фоне начала формирования резерва слябов перед остановкой доменной печи № 5 на капитальный ремонт. Капзатраты упали на 36% (до 24,862 млрд рублей), что соответствует календарному плану по capex.

Выручка и EBITDA в целом совпали с ожиданиями аналитиков "Моих инвестиций" ($4,4 млрд и $1,6 млрд соответственно). При этом FCF "Северстали" оказался на 7% выше оценок экспертов на фоне более низких капзатрат.

"Чистый долг "Северстали" вышел в отрицательную зону и составил минус 153,402 млрд рублей, показатель чистый долг/ EBITDA находился на конец полугодия на отрицательной отметке минус 0,77х.", - сообщила компания.

Денежные средства и эквиваленты увеличились до 300,746 млрд рублей (186,219 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2022года), что стало "результатом антикризисных мер в виде временного отказа от выплаты дивидендов для формирования достаточной подушки ликвидности в ответ на санкционное давление на компанию", говорится в пресс-релизе.

Общий долг увеличился на 43% (г/г), до 147,344 млрд рублей, в основном из-за ослабления курса рубля.

Неконсолидированная себестоимость производства тонны сляба на ЧерМК составила 25 176 руб./тонна. Себестоимость сляба с учетом эффекта вертикальной интеграции составила 22 039 руб./тонна.

Текущий уровень загрузки мощностей "Северстали" стабилен, загрузка производства близка к полной.

Консолидированные финансовые показатели "Северстали" за I полугодие 2023 года (млн руб.):

Январь-июнь 2023 года Январь-июнь 2022 года Динамика Выручка 339 429 376 893 -10 % EBITDA 118 462 133 899 -12 % Рентабельность по EBITDA 35 % 36 % -1 п.п. Свободный денежный поток 60 050 59 708 1 % Чистая прибыль 105 273 117 680 -11 % Чистый долг/EBITDA -0,77 0,01 -

EBITDA сегмента "Северсталь российская сталь" увеличилась в первом полугодии на 34% до 103,305 млрд рублей, выручка при этом упала на 10% до 334,025 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 31% (+ 10 п.п.).

"Северсталь ресурс" в январе-июне сократила EBITDA на 67% до 17,474 млрд рублей, выручка – на 50% до 48,234 млрд рублей, из-за продажи "Воркутаугля" в апреле 2022 года и снижения цен на железорудное сырье.