"Северсталь" сократила в I полугодии EBITDA на 12%
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - EBITDA "Северстали" упала в январе-июне 2023 года на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 118,462 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Рентабельность по EBITDA составила при этом 35%, что на 1 процентный пункт ниже показателя первого полугодия 2022 года.
Чистая прибыль упала на 11%, до 105,273 млрд рублей, выручка - на 10%, до 339,429 млрд рублей.
Снижение выручки "Северсталь" объясняет падением средних цен реализации, которое было частично компенсировано увеличением доли готовой металлопродукции в портфеле продаж и ростом объема продаж.
Свободный денежный поток (FCF) компании вырос на 1%, до 60,05 млрд рублей. За шесть месяцев отток денежных средств на пополнение оборотного капитала составил 9,078 млрд рублей, что главным образом связано с увеличением запасов на фоне начала формирования резерва слябов перед остановкой доменной печи № 5 на капитальный ремонт. Капзатраты упали на 36% (до 24,862 млрд рублей), что соответствует календарному плану по capex.
Выручка и EBITDA в целом совпали с ожиданиями аналитиков "Моих инвестиций" ($4,4 млрд и $1,6 млрд соответственно). При этом FCF "Северстали" оказался на 7% выше оценок экспертов на фоне более низких капзатрат.
"Чистый долг "Северстали" вышел в отрицательную зону и составил минус 153,402 млрд рублей, показатель чистый долг/ EBITDA находился на конец полугодия на отрицательной отметке минус 0,77х.", - сообщила компания.
Денежные средства и эквиваленты увеличились до 300,746 млрд рублей (186,219 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2022года), что стало "результатом антикризисных мер в виде временного отказа от выплаты дивидендов для формирования достаточной подушки ликвидности в ответ на санкционное давление на компанию", говорится в пресс-релизе.
Общий долг увеличился на 43% (г/г), до 147,344 млрд рублей, в основном из-за ослабления курса рубля.
Неконсолидированная себестоимость производства тонны сляба на ЧерМК составила 25 176 руб./тонна. Себестоимость сляба с учетом эффекта вертикальной интеграции составила 22 039 руб./тонна.
Текущий уровень загрузки мощностей "Северстали" стабилен, загрузка производства близка к полной.
Консолидированные финансовые показатели "Северстали" за I полугодие 2023 года (млн руб.):
|Январь-июнь 2023 года
|Январь-июнь 2022 года
|Динамика
|Выручка
|339 429
|376 893
|-10 %
|EBITDA
|118 462
|133 899
|-12 %
|Рентабельность по EBITDA
|35 %
|36 %
|-1 п.п.
|Свободный денежный поток
|60 050
|59 708
|1 %
|Чистая прибыль
|105 273
|117 680
|-11 %
|Чистый долг/EBITDA
|-0,77
|0,01
|-
EBITDA сегмента "Северсталь российская сталь" увеличилась в первом полугодии на 34% до 103,305 млрд рублей, выручка при этом упала на 10% до 334,025 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 31% (+ 10 п.п.).
"Северсталь ресурс" в январе-июне сократила EBITDA на 67% до 17,474 млрд рублей, выручка – на 50% до 48,234 млрд рублей, из-за продажи "Воркутаугля" в апреле 2022 года и снижения цен на железорудное сырье.