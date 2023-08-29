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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Мосбиржа создает информационно-аналитический центр

Мосбиржа создает информационно-аналитический центр
Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" запустит информационно-аналитический центр (ИАЦ) для предоставления клиентам ценовых и аналитических данных на внебиржевые товары России и стран СНГ.

Как отмечается в сообщении биржи, ИАЦ будет аккумулировать и анализировать информацию по нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслям, химии и нефтехимии, рынкам металлов и агропродукции.

Базы данных ценовых индикаторов и статистики, которыми будет управлять ИАЦ, позволят клиентам строить собственные аналитические отчеты и комбинировать полученную информацию с внутренними данными компании.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума Мосбиржа представила бета-версию информационно-торгового терминала для работы на российском финансовом рынке - "Трейд Радар".

Управляющий директор по управлению и монетизации данных биржи Анджей Аршавский, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что "Трейд Радар" будет транслировать в том числе и данные нового центра.

Московская биржа
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