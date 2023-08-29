Аналитики допустили начало дефицита на мировом рынке лития уже в 2025 году

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Мир может столкнуться с дефицитом лития уже в 2025 году на фоне активного увеличения спроса в Китае, полагают аналитики исследовательской компании BMI, принадлежащей Fitch Solutions.

"Мы ожидаем среднегодового роста спроса на литий для аккумуляторов в электромобилях только в Китае на 20,4% в 2023-32 годах" - цитирует отчет компании CNBC.

При этом поставки в этот период будут расти среднегодовыми темпами в 6%, отметили эксперты.

В 2021 году в мире было произведено 540 тыс. тонн лития. По оценкам Всемирного экономического форума, к 2030 году глобальный спрос на этот металл превысит 3 млн тонн.

Продажи электромобилей в мире достигнут 13,8 млн в 2023 году, согласно прогнозу S&P Global Commodity Insights. К 2030 году продажи подскочат до 30 млн, ожидают аналитики.

"Мы ожидаем дефицита лития. Конечно, мы ждем роста предложения, однако спрос будет расти намного быстрее", - отметила Корин Бланшар из Deutsche Bank.

По её мнению, к 2025 году дефицит составит умеренные 40-60 тыс. тонн, однако к 2030 году нехватка может достичь 768 тыс. тонн.

Другие аналитики, включая экспертов Rystad Energy, считают, что существенный рост числа проектов по добыче лития может отсрочить наступление дефицита на рынке на несколько лет. Такие проекты активно разрабатываются по всему миру, однако это небыстрый процесс, а в настоящее время в мире существует всего 101 литиевый рудник, по данным Refinitiv.

По мнению вице-президента Rystad Energy Сьюзен Цзоу, в 2023 и 2024 годах предложение лития будет активно расти, а дефицит на мировом рынке проявится только в 2028 году.

Эксперты Wood Mackenzie также прогнозируют профицит лития в ближайшие годы, но затем ожидают дефицита, как и их коллеги.

"Основные риски связаны с задержками с вводом в эксплуатацию новых проектов и проблем с получением разрешений на разработку новых активов", - сказал вице-президент Wood Mackenzie Робин Гриффит.