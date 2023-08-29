"Соллерс" получил 1,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО за I полугодие

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Соллерс" по МСФО за I полугодие 2023 года, относимая на собственников группы, составила 1,377 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Выручка компании в отчетном периоде была на уровне 32,7 млрд руб., себестоимость продаж - 26,326 млрд руб., валовая прибыль составила 6,375 млрд руб.

Показатель EBITDA по итогам полугодия был на уровне 3,9 млрд руб.

Совокупные обязательства автопроизводителя за к середине года были на уровне 52 млрд руб., в том числе краткосрочные - 49,139 млрд руб. и долгосрочные - 2,858 млрд руб.

Опубликованный отчет группы "Соллерс" по МСФО за I полугодие содержит только показатели за указанный период, результаты шести месяцев 2022 года в нем не приводятся. Как сообщалось, за январь-июнь 2022 года автопроизводитель получил 1,1 млрд руб. чистого убытка и выручку в размере 26,2 млрд руб. (-28,8% к тому же периоду 2021 года).

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе группы "Соллерс", сравнение показателей из нового отчёта с опубликованными в прошлом году результатами за I полугодие 2022 года является некорректным.

"Показатели первого полугодия 2023 года отражают позитивную динамику роста объемов производства в группе "Соллерс" за счет восстановления показателей продаж УАЗа и успешного вывода на рынок новых продуктов под брендом Sollers", - цитирует пресс-служба автопроизводителя гендиректора ПАО "Соллерс" Николая Соболева.

Как отмечается в пресс-релизе "Соллерса", в I полугодии текущего года группа перешла на производство полного цикла автомобилей Sollers Atlant на заводе в Елабуге, приступила к реализации проекта по выпуску семейства дизельных двигателей и запустила проект по организации производства полного цикла компактных автомобилей Sollers Argo в Ульяновске. УАЗ также запустил производство флагманской модели "Патриот" с модернизированной задней подвеской.

По словам Соболева, приоритетом группы остается скорейшая реализация программ локализации по всему выпускаемому модельному ряду. "Дополнительный вклад в показатели группы "Соллерс" во втором полугодии этого года внесет перезапуск серийного производства на индустриальной площадке во Владивостоке и реализация проектов по производству рамных коммерческих автомобилей на новых производственных мощностях в индустриальном парке УАЗа", - цитирует CEO пресс-служба.