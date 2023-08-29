ОАК в I полугодии получила 4,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в январе-июне 2023 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 4,4 млрд руб. против 13,3 млрд руб. чистого убытка за тот же период прошлого года, говорится в отчете группы.

Выручка группы выросла почти на 60%, до 188 млрд руб. В частности, выручка от строительства и продажи воздушных судов составила 88,9 млрд руб. (годом ранее - 48,5 млрд руб.), от их модернизации и ремонта - 28,9 млрд руб. (годом ранее - 26,5 млрд руб.), от НИОКР - 34,3 млрд руб. (годом ранее - 22,8 млрд руб.), от оказания услуг авиаперевозки - 20,6 млрд руб. (годом ранее - 11,9 млрд руб.).

Себестоимость продаж ОАК повысилась на 51%, до 153,9 млрд руб.

Существенное давление на финансовый результат группы оказали управленческие и коммерческие расходы (16,5 млрд и 7,9 млрд руб. соответственно), а также начисление резервов под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности (8,8 млрд руб.).

Долгосрочные обязательства ОАК на конец отчетного периода составили 773,8 млрд руб. против 629,1 млрд руб. на конец 2022 года, относящиеся к ним кредиты и займы - 557,8 млрд против 457,8 млрд руб. Краткосрочные обязательства были на уровне 748,4 млрд против 965,2 млрд руб., займы и кредиты - 176,2 млрд против 402 млрд руб.

"Группа ведет переговоры о привлечении различных источников финансирования ее текущей деятельности, включая следующие: рефинансирование текущего кредитного портфеля; получение дополнительных займов от акционеров; получение новых банковских кредитов. Для дальнейшего улучшения финансовых показателей группы руководство активизирует выполнение плана финансового оздоровления, который включает меры по улучшению выручки, сокращению расходов и продаже непрофильных активов", - отмечается в отчете.

Там также сказано, что после отчетной даты, в июле 2023 года, в рамках дополнительной эмиссии акций ОАК получила денежные средства "от связанной стороны" в сумме 1,6 млрд руб.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ, контролируется госкорпорацией "Ростех".