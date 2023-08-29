Вклад финрезультатов за 6 месяцев в дивиденды "Газпрома" за 2023 г. составил 13 руб. на акцию

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Финансовые результаты за шесть месяцев 2023 года обеспечили вклад в копилку дивидендов "Газпрома" в размере 13 рублей на акцию.

За шесть месяцев чистая прибыль "Газпрома", скорректированная на нефинансовые статьи по условиям дивидендной политики, составила 618 млрд рублей, сообщила компания.

"Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи, что защищает доходы акционеров, в том числе от повышенной волатильности на валютном рынке. С учетом этого дивидендная база за 6 месяцев 2023 года составила 618 млрд руб.", - приводит компания комментарий заместитель председателя правления "Газпрома" Фамила Садыгова.

Согласно дивидендной политике, компания обязалась направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли на выплаты акционерам.