Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за первое полугодие 2023 г. составила 296,2 млрд руб.

Результат оказался ниже среднерыночного прогноза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) за первое полугодие 2023 года составила 296,241 млрд рублей после 2,514 трлн рублей за январь-июнь 2022 года, сообщила компания.

Опубликованный результат оказался ниже среднерыночного прогноза (363 млрд рублей). Среди участников консенсуса "Интерфакса" ближе всех к отчетному значению оказался прогноз ТГ-канала "Мои инвестиции" – 328 млрд рублей.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов отметил, что динамика показателя чистой прибыли "во многом связана с влиянием курсовых разниц по финансовым статьям в 567 млрд рублей на фоне снижения курса рубля за период на 24% к доллару и на 26% к евро".

Выручка группы за шесть месяцев 2023 года составила 4,114 трлн рублей (прогноз 4,078 трлн рублей).

EBITDA (рассчитываемая как сумма прибыли от продаж и амортизации) за полугодие составила 1,208 трлн рублей (прогноз 1,189 трлн рублей). В своем комментарии компания приводит собственный расчет приведенной EBITDA – 1,228 трлн рублей.

"Газпром" не публиковал промежуточную отчетность по МСФО в 2022 году. Отдельные финансовые показатели за первое полугодие прошлого года были представлены в сообщении компании.

"Группа "Газпром" показала достойные финансовые результаты, которые сопоставимы с показателями за аналогичные периоды 2018-2019 годов. Снижение экспорта в Европу было частично компенсировано увеличением поставок в Китай, которые продолжат расти в рамках контрактных обязательств, а также эффективной работой нефтяного бизнеса", - заявил Садыгов в распространенном компанией комментарии.

Капитальные вложения за первое полугодие 2023 года составили 1,188 трлн рублей. Их рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлен активной реализацией стратегических проектов Группы "Газпром", отмечает компания.