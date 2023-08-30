Минфин РФ предложил меры по расширению импорта алкоголя из стран Закавказья

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минфин РФ предложил включить порты Астрахань и Оля (Астраханская область) в перечень пунктов пропуска для перемещения алкогольной продукции морским видом транспорта для ее поставок из стран Закавказья.

Проект постановления правительства размещен на портале regulation.gov.ru. Он вносит изменения в постановление правительства "Об установлении пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для прибытия в Российскую Федерацию этилового спирта, алкогольной продукции и табачных изделий" (от 9 декабря 2003 г. №743).

Как сообщается в пояснительной записке, проект разработан "в целях развития транспортного потенциала Российской Федерации и ввоза алкогольной продукции из стран Закавказья в условиях внешнего санкционного давления со стороны недружественных стран".

Согласно документу, после введения в 2022 году ограничений странами ЕС и прекращения работы ряда иностранных компаний существенно возросла важность канала ввоза алкогольной продукции из стран Закавказья. Однако в настоящее время этому препятствует ряд проблем. "Действующий пункт пропуска для ввоза автомобильным транспортом алкогольной продукции на российско-грузинском участке государственной границы Верхний Ларс - Казбеги работает в режиме повышенной нагрузки и часто закрывается из-за неблагоприятных погодных условий в горном районе Военно-Грузинской дороги, особенно в зимнее время, в том числе следует учитывать такие особенности, как риск обвалов, наличие горного серпантина, мостов и тоннелей, что приводит к существенному удорожанию логистики, - говорится в пояснительной записке. - Кроме того, Грузия высказывает идеи о пересмотре внешнеэкономических связей с Российской Федерацией, что может сказаться на транспортном сообщении".

Как считают авторы документа, в случае возникновения трудностей, связанных с транспортным сообщением, в том числе закрытия автомобильного сообщения, алкогольную продукцию будет необходимо доставлять через другие страны. "В таких условиях представляется целесообразным развивать морские перевозки по Каспийскому морю, что позволит сохранить канал ввоза алкогольной продукции в РФ из стран Закавказья и позволит снизить расходы, связанные с логистикой, поскольку морское сообщение является менее затратным", - констатируется в документе.