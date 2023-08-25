Киев не будет предлагать "Газпрому" продление контракта о транзите газа

Украинская сторона готова продолжать транзит по предложениям стран-импортеров, считает украинский дипломат

Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Транзит российского газа через Украину после 2024 года может быть продолжен только по договоренности с импортерами, заявил телеканалу Vocea Basarabie посол Украины в Молдавии Марко Шевченко.

"Украина не будет инициировать переговоры о продлении договора о транзите российского газа после 2024 года, однако открыта к предложениям со стороны стран-партнеров. Причина ясна - мы (...) разорвали дипломатические отношения с Россией. Мы ждем позиции "Газпрома" или властей России. Украина открыта к любой ситуации в плане транзита, потому что в настоящее время природный газ транзитом идет через Украину в Молдавию, включая Приднестровье", - сказал дипломат.

По его мнению, транзит может продлиться, если заинтересованные страны сами заключат контракт с российской компанией о поставках, а с украинской стороной - о транзите.

"Например, Украина может иметь транзитный контракт с Германией, с Польшей, с Молдавией, если местные компании закупят газ (у России) и решат, что будут транспортировать его через Украину, почему бы и нет? У нас не будет контракта с Россией, но будет контракт, например, с Республикой Молдова. Повторюсь, я не эксперт, это мое сугубо личное мнение и самая большая проблема в том, что никто сейчас не может предсказать, какой будет ситуация всего через час, не завтра или послезавтра, даже через час. (...) Каждый день происходит что-то, что может радикально изменить ситуацию", - подчеркнул Шевченко.

Кроме того, он ответил на вопрос, почему Украина продолжает транзит российского газа, будучи в состоянии конфликта с Россией.

"Потому что у нас есть контракт, есть потребители, от этого контракта выигрывают наши союзники на Западе, мы не хотим ситуации, когда из-за Украины они окажутся в убытке", - сказал дипломат.

Договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между украинским холдингом и "Оператором ГТС Украины" (ОГТСУ), а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года.

Контракт предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 млрд куб. м в год.