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Евросоюз увеличил госрасходы на НИОКР на 5,4% в 2022 году

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Государственные расходы на НИОКР в странах Евросоюза в 2022 году увеличились на 5,4% и составили 117,368 млрд евро, что эквивалентно 0,74% ВВП, сообщило статистическое управление ЕС Eurostat.

К 2012 году показатель вырос на 49,2%.

В расчете на душу населения госрасходы на НИОКР в Евросоюзе в прошлом году составляли 262,7 евро по сравнению со 178,5 евро в 2021 году. Данный показатель был наиболее значительным в Люксембурге (661,6 евро на человека), Дании (529,1 евро) и Германии (517,6 евро). При этом самые низкие значения зафиксированы в Румынии (17,6 евро), Болгарии (27,3 евро) и Латвии (49,6 евро).

В прошлом году наибольшая часть ассигнований из госбюджета ЕС в сфере НИОКР была направлена на общеобразовательные нужды в государственные общеуниверситетские фонды - 35,5%. На другие образовательные проекты пошло 16,5% общей суммы расходов, на промышленное производство и технологии - 10,2%, на здравоохранение - 8,3%, на исследования космоса - 5,9%.

При этом доля инвестиций в исследования в военной сфере выросла до 4,2% с 2,6% 2021 году, сообщил Eurostat.

Eurostat Евросоюз Люксембург Латвия
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