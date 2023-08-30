Минфин Бельгии отказал "Тинькофф Страхованию" в разблокировке активов в Euroclear

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Компания "Тинькофф Страхование" получила отказ от Минфина Бельгии на разблокировку собственных активов на счетах НРД в европейском депозитарии Euroclear, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Тинькофф".

При этом заявка брокера "Тинькофф Инвестиции", которая включает клиентские активы, по-прежнему находится на рассмотрении, уточнили там.

"Тинькофф Инвестиции" в октябре 2022 года сообщали о намерении запросить у Минфина Бельгии лицензию на разблокировку активов, которые заморожены на счетах НРД в Euroclear.

Ранее в августе стало известно, что отказ в разблокировке активов в Euroclear получил "Цифра брокер".

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (Национальный расчетный депозитарий, входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД.

Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream. Еврокомиссия в начале октября опубликовала разъяснения, согласно которым власти отдельных стран - членов ЕС могли разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня. Участники российского рынка подали запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех неподсанкционных инвесторов.