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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Рынок акций РФ в среду консолидировался

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду консолидировался в боковике при смешанной динамике цен blue chips на фоне выборочной фиксации прибыли игроками после прошедшего накануне пика публикации квартальных отчетов компаний, фактором поддержки выступила подросшая нефть (Brent торгуется вблизи $86 за баррель). Индекс МосБиржи закрепился выше 3210 пунктов за счет ослабления рубля, лидировали по оборотам подросшие бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,9%) на фоне известий о рассмотрении властями РФ вопроса выкупа компанией своих бумаг у нерезидентов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3212,68 пункта (+0,04%), индекс РТС – 1052,06 пункта (-0,75%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,8%.

Доллар к 18:50 по Москве вырос до 96,19 рубля (+0,73 рубля).

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