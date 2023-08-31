Рубль слабо изменился к доллару и юаню на фоне противоречивых сигналов

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и юань не предприняли попыток к заметным изменениям на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль почти стабилен на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,26 руб./$1 (+3,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 32,67 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,3 коп. - до 13,19 рубля.

Однако после "тихого" старта валютный рынок перешел к активному движению. Уже через 10 минут после начала торгов доллар подорожал до 96,57 руб./$1 (+35 коп. к уровню предыдущего закрытия).

Китайский юань к этому времени укрепился на Московской бирже на 3,9 коп. - до 13,21 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", реальность происходящего на мировых рынках нашла отражение в изменениях курса рубля только в первые минуты торгов. Затем свое влияние оказала некоторая инерционность динамики валют и спекулятивные настроения игроков. Не исключено, что в ближайшее время нацвалюта предпримет попытки нащупать пределы ослабления.

На фондовых площадках наблюдается неоднозначный настрой в отношении рисковых активов, нефтяные котировки стабилизировались после роста в ходе предыдущей сессии на данных Минэнерго США.

Участники сырьевого рынка оценивают информацию об изменении запасов энергоносителей в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 10,58 млн баррелей - до 422,94 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 214 тыс. баррелей и составили 217,41 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,24 млн баррелей, до 117,92 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,19 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,25 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Кроме того, в центре внимания трейдеров ситуация в Габоне, входящем в ОПЕК. Группа военных объявила о низложении президента Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет, а в субботу был переизбран на третий срок. Франкоязычные СМИ сообщили, что лидером страны на время переходного периода назначен генерал Брис Олигуи Нгема. Соответствующее заявление участники переворота сделали во время прямой трансляции на национальном телеканале. Согласно франкоязычным СМИ, Нгема является главнокомандующим Республиканской гвардии Габона, а также двоюродным братом свергнутого президента страны Али Бонго Ондимбы.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,23 за баррель, что на 0,01% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,64 за баррель, что на 0,01% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг преобладает пессимистичный настрой: китайский CSI 300 опустился на 0,54%, японский Nikkei 225 вырос на 0,67%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,27%, южнокорейский Kospi ослабел на 0,43%, австралийский индекс S&P/ASX 200 понизился на 0,11%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,38%.

Американские фондовые индексы выросли в среду по итогам четвертой сессии подряд благодаря сигналам ослабления экономики США, утвердившим инвесторов во мнении о том, что Федеральная резервная система (ФРС) близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Министерство торговли США пересмотрело оценку роста американской экономики во втором квартале 2023 года до 2,1% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,4%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение прежней оценки. Тем временем отчет отраслевой организации ADP показал минимальный за пять месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в августе. Количество рабочих мест повысилось на 177 тыс. после подъема на 371 тыс. в июле.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что Федрезерв оставит ее неизменной в сентябре оценивается рынком в 90,5% по сравнению с 86% во вторник. Шансы на то, что ставка не будет поднята и в ноябре оцениваются рынком в 57%, по данным CME FedWatch.