Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен большинства blue chips на фоне подросшей нефти (Brent торгуется у $86 за баррель), смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и ослабления рубля. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов подросли на 0,1-0,3%, в лидерах роста выступают акции "РусГидро".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3220,68 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1053,34 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,6%.

Доллар вырос до 96,33 рубля (+0,11 рубля).

Подорожали акции "РусГидро" (+2,6%), "Интер РАО" (+1,2%), "Московской биржи" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "Русала" (+0,6%), "Газпрома" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,7% "префы"), "МТС" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,3% "префы"), "Газпром нефти" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

ВТБ в июле заработал 35,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в целом за семь месяцев - 325,4 млрд рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "Цифра 325 млрд рублей (прибыли за семь месяцев - ИФ) очень близка к рекордному годовому результату досанкционного 2021 года, тогда мы заработали за весь год 327 млрд рублей", - отметил топ-менеджер.

Подешевели акции "Магнита" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,3%), расписки OZON (-0,2%), TCS Group (-0,1%), бумаги "НЛМК" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Накануне вечером стало известно, что совет директоров "ФосАгро" (-0,1%, до 7350 рублей) рекомендовал дивиденды по результатам I полугодия 2023 года из расчета 126 рублей на акцию. Общая сумма выплат может составить 16,3 млрд рублей, что близко к полному FCF за II квартал (составил 16,7 млрд рублей). За I квартал "ФосАгро" выплатила 264 рубля на акцию.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг попробует обновить годовой максимум, который находится чуть выше 3225 пунктов. Поддержать рынок должны цены на нефть (Brent торгуется вблизи $86 за баррель), а также ослабление рубля. "На этом фоне ожидаем сохранения спроса на бумаги экспортеров, прежде всего на акции из нефтегазового сегмента. С оптимизмом смотрим также на бумаги "НоваБев Групп" (Белуга) и "Группы Позитив" ", - отмечает аналитик.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, плавное снижение курса рубля может продолжиться. Торможения стоит ждать в районе 100 руб./$1, где экспортеры увеличат продажу долларов и юаней в том числе из-за опасений, что переход этой психологически важной отметки может сподвигнуть монетарные власти на введение обязательной продажи валютной выручки. Таким образом, ослабление рубля продолжит поддерживать рынок акций, который находится вблизи годового максимума по индексу МосБиржи.

Для спекулятивных покупок интересны бумаги, которые получат преимущество от обесценивания рубля - это акции Мосбиржи, нефтяников и сталеваров. Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что власти рассматривают инициативу "ЛУКОЙЛа" о выкупе акций у нерезидентов. Это умеренно-позитивная новость для бумаг, которые обещают в ближайшее время быть лучше рынка еще и вследствие ожидания высоких дивидендов, считает Антонов.

Для нефти Brent сопротивлением выступает район $87-88 за баррель, и маловероятно, что он в ближайшее время будет пробит в отсутствие новых позитивных для нефти драйверов, полагает представитель "Алор брокер".

В США в среду индексы акций выросли на 0,1-0,5%, завершив в "плюсе" четвертую сессию подряд благодаря сигналам ослабления экономики США, утвердившим инвесторов во мнении о том, что Федеральная резервная система (ФРС) близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Министерство торговли США пересмотрело оценку роста ВВП во втором квартале 2023 года до 2,1% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,4%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение прежней оценки.

Тем временем, отчет отраслевой организации ADP показал минимальный за пять месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в августе. Количество рабочих мест повысилось на 177 тыс. после подъема на 371 тыс. в июле. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали повышения на 195 тыс.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что Федрезерв оставит ее неизменной в сентябре оценивается рынком в 90,5% по сравнению с 86% во вторник. Шансы на то, что ставка не будет поднята и в ноябре оцениваются рынком в 57%, по данным CME FedWatch.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,1%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе увеличился до 49,7 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Эксперты в среднем прогнозировали подъем до 49,4 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса находится ниже пограничной отметки 50 пунктов пятый месяц подряд.

Темпы роста розничных продаж в Японии в июле ускорились до 6,8% в годовом выражении после повышения на 5,6% месяцем ранее, согласно официальным данным. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали замедления до 5,4%, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в Германии в июле уменьшились на 0,8% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение розничных продаж на 0,3%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг стабилизировались после повышения накануне на данных о резком сокращении запасов нефти в США (резервы нефти упали на 10,58 млн баррелей) и рисках, связанных с последствиями урагана "Идалия" в Мексиканском заливе.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $85,76 за баррель (-0,1% и +0,4% в среду), октябрьская цена WTI - $81,58 за баррель (-0,1% и +0,6% накануне).