Закачка газа в ПХГ Европы почти остановилась

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Закачка газа в подземные хранилища Европы почти остановилась. За последние отчетные сутки резервы выросли лишь на 0,06%, а уровень отбора вырос до половины всего объема закачки. Некоторые страны региона - Австрия, Бельгия, Дания, Германия - показали нетто-чистый отбор газа.

После превышения 92% от емкости резервуаров хранения закачка идет совсем скромными темпами.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на четверг в объеме 42,3 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил, что газ подается для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,3 млн куб. м на 31 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Европейский рынок

Ветрогенерация в Европе находится в пределах многолетней нормы. Ветряки 30 августа обеспечили 11% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В августе 2022 года их вклад был 10%, в июле 2023 года - 14%.

Спотовая цена газа в Европе в среду выросла на 2%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $404 за тысячу кубометров.

Заметен стабильный разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Октябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $479; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $433.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов достиг 92,7% - это на 12 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 29 августа резервы удалось увеличить на 0,06 процентного пункта. Это минимальное значение за весь сезон закачки - с конца апреля. Темпы заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее целевой уровень в 90% наполненности хранилищ уже достигнут, и на данный момент показатель запасов находится на максимальном уровне на соответствующую дату за историю наблюдений GIE.

Европейские терминалы по приему СПГ в июле работали со средней производительностью 56%, с начала августа загрузка составляет только 50%. В пересчете на сутки августовский импорт СПГ может быть минимальным с 2021 года.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 0,5 млрд куб. м - это в три раза меньше, чем стандартный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране - 64%, что на 9 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.