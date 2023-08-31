Поставки СПГ в ЕС из РФ растут при общем сильном снижении закупок газа из России

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Рост объемов закупок Евросоюзом сжиженного природного газа (СПГ) из России происходит в рамках общего снижения импорта российского газа, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

"Есть увеличение (объема поставок СПГ - ИФ) в процентах. Но объемы закупок газа в целом снижаются. И если считать вместе СПГ и трубопроводный газ, то в начале 2021 года мы получили 155 млрд куб. м российского газа, а в этом году в первом квартале 21 млрд куб. м.", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Он привел цифры по СПГ: 2021 год - 13,5 млрд куб. м, 2022 год - 19,3 млрд куб м; и, по данным на конец июня 2023 года, - 10,8 млрд куб м.

По его словам, "объемы СПГ, конечно, возросли, но они являются ощутимо меньшей частью нашего импорта".

Макфи напомнил, что план Евросоюза по обеспечению энергетической безопасности Repower EU "направлен на то, чтобы прекратить, как можно скорее импорт энергоносителей из России".

Представитель ЕК сообщил, что в соответствии с этим планом ЕС работает "над еще более значительным сокращением" зависимости от РФ.

"США могут поставлять нам СПГ. Они являются первым поставщиком СПГ. А, кроме того, мы стараемся закупать больше газа у Норвегии. Это наш привилегированный партнер. Но Европейский союз не пренебрегает никакими источниками снабжения, чтобы добиться замены российских энергоносителей", - продолжил Макфи.

Он отметил, что некоторые государства-члены зависят от российского газа больше, чем другие. "Это следует учитывать. Нужно инвестировать в структуры СПГ таким образом, чтобы эти государства также могли снабжаться из других источников", - сказал пресс-секретарь, указав, что для этих целей предусмотрено финансирование.