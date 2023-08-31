"СИБУР" прогнозирует рост спроса на полимеры в России в следующие 5 лет

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - "СИБУР" прогнозирует прирост спроса на полимеры в России на величину от нескольких сотен тысяч тонн до 1 млн тонн ежегодно в течение пяти ближайших лет, сообщил управляющий директор по эффективности производства, энергетики и ресурсообеспечения ООО "СИБУР" Игорь Климов.

"Если посмотреть на длинный горизонт, примерно до пяти лет, мы верим в то, что рост потребления полимеров в стране будет продолжаться, и мы (Россия - ИФ) прирастем несколькими сотнями тысяч тонн в год при даже консервативном сценарии, при оптимистичном - до миллиона (тонн - ИФ) в год", - сказал он.

Инвестпроекты "СИБУРа" реализуются с учетом растущего спроса на полимеры, отметил он.

25 августа председатель правления "СИБУРа" Михаил Карисалов сообщил на церемонии начала строительства дополнительного производства полипропилена на заводе "ЗапСибНефтехим" в Тобольске, что компания видит растущий спрос в ряде отраслей на решения из современных синтетических материалов.

"Верим в рост рынка потребления со стороны автомобилестроения, FMCG, медицины, так как в этих отраслях идет активное импортозамещение", - заявлял тогда Карисалов.

Объем импорта полимеров в России ежегодно снижается по мере развития внутреннего производства: 2020 году - 730 тысяч тонн, 2021 году - 710 тысяч тонн, 2022 году - 559 тысяч тонн. В "СИБУРе" отмечали, что импортозамещение готовых изделий добавляет около 11% к текущему потреблению полимеров.