"СИБУР" к концу 2022 года нарастил продажи полимеров в АТР в 2,5 раза

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - "СИБУР" в течение 2022 года увеличил продажи полимеров в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в 2,5 раза, при этом многократно увеличил расчеты в юанях с Китаем, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор по маркетингу и продажам компании Сергей Комышан.

По его словам, самый большой прирост продаж показали базовые полимеры и каучуки.

Совокупно в Азии компания планирует продавать порядка 2 млн тонн нефтехимической продукции. На Китай традиционно приходится порядка 80% экспортных продаж компании в этот регион, заметил он.

Так, если в I квартале 2022 года в АТР поставлялось порядка 30 тысяч т продукции в месяц, то к концу года месячные поставки достигли 70-100 тысяч т, при этом процент оплаты в юанях варьируется в зависимости от вида продукции, но это является основной валютой в расчетах с Китаем.

По словам Комышана, компания увеличила расчеты в юанях "многократно", при том, что раньше таких сделок было немного, а сейчас сделки в юанях проходят с гораздо более широким кругом партнеров.

Он сказал также, что компания развивает и поставки полимеров по Вьетнам. "Вьетнам - дружественная страна с большим населением и динамично развивающимися переработкой и потреблением, куда в том числе некоторые наши клиенты из Китая переводят мощности, мы идем и за ними, и за новым спросом, который там формируется", - сказал Комышан.

"В Азию в целом экспорт продукции вырос в сопоставимых объемах, на которые снизились поставки в Европу, за минусом поставок в Турцию. В Турции мы стали одним из крупнейших поставщиков полимеров, занимаем сейчас около пятой части рынка", - добавил он.

В отношении России с 10 июля 2022 года действует запрет Евросоюза на экспорт широкого ассортимента химической продукции и оборудования, а также на импорт товаров из этого сектора страны. Под ограничительные меры попало несколько десятков наименований, начиная от крупнотоннажных полимеров и заканчивая специальной химией. В частности, запрет на поставки из России в Европу коснулся полипропилена и сополимеров пропилена, полиизобутилена, полистирола и поливинилхлорида в первичных формах.

В этом секторе страна занимала существенную долю европейского рынка - 42%, следует из расчетов Центра экономического прогнозирования Газпромбанка.