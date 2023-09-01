Дисконт нефти Urals к Brent в нефтяных налогах с сентября снижается до $20 за баррель

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Дисконт цены российской нефти Urals к бенчмарку Brent в расчете нефтяных налогов с 1 сентября снижается с $25 до $20 за баррель.

Поправки (N369931-8) ранее были внесены правительством в рамках реализации основных направлений налоговой политики.

Как сообщалось, с апреля НДПИ платится исходя из фактической цены Urals (рассчитывается агентством Argus на базе цены CIF в европейских портах, куда российская нефть фактически не поступает с 2023 года), но не меньше цены Brent за минусом определенного дисконта: в апреле он составлял $34 за баррель, в мае - $31 за баррель, в июне - $28 за баррель, с июля - $25 за баррель.

По аналогии с расчетом НДПИ в экспортной пошлине установлен дисконт к Brent.

Вводя минимальный порог дисконта, правительство стремится нивелировать эффект снижения цены нефти Urals по отношению к Brent для доходов бюджета. Нефтяные компании платят налог исходя из фактической цены Urals, но не менее, чем цена Brent, скорректированная на установленный дисконт.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в июне отмечал, что фактические дисконты складываются на уровне $20 за баррель. По итогам июля средняя цена Urals, по оценке Минфина РФ, составила $64,37/барр., а средняя цена Brent - $80,07/барр. Таким образом, дисконт, по оценке российских властей, в июле сложился в размере $15,7/барр.

По данным агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", дисконт в августе продолжил сужаться. Так, котировка Urals (в европейских портах) за 14 дней августа сложилась на уровне $73,7 за баррель, при этом дисконт к Brent - $13,2/б против $15,9/б за весь июль. Котировка Urals NWE CIF Rotterdam в первые две недели августа достигла $73 за баррель (скидка к Brent - $13,8/б против $16,8/б в июле), Urals Med Aframax CIF Augusta - $74,3/б (скидка к Brent - $12,5/б в августе по сравнению с почти $15 в июле).