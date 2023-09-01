Киришская ГРЭС восстанавливает работу после короткого техсбоя
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Киришская ГРЭС (Ленинградская область, филиал ПАО "ОГК-2") в пятницу приостановила работу части оборудования из-за технического сбоя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "ОГК-2".
"1 сентября на Киришской ГРЭС произошел технический инцидент с отключением общего паропровода (трансфера) ТЭЦ-части электростанции. В результате с 09:05 до 09:19 была частично приостановлена работа генерирующего оборудования", - говорится в сообщении.
Сейчас оборудование поэтапно включается в работу.
Киришская ГРЭС - крупнейшая тепловая электростанция Объединенной энергетической системы Северо-Запада. Установленная электрическая мощность станции - 2,6 ГВт, установленная тепловая мощность 1,2 тыс. Гкал.ч.
ПАО "ОГК-2" - генерирующая компания в составе 12 филиалов: Сургутской ГРЭС-1, Рязанской ГРЭС, Киришской ГРЭС, Ставропольской ГРЭС, Новочеркасской ГРЭС, Троицкой ГРЭС, Череповецкой ГРЭС, Серовской ГРЭС, Псковской ГРЭС, Адлерской ТЭС, Грозненской ТЭС и Свободненской ТЭС.
Контролирующим акционером является ООО "Газпром энергохолдинг" (100%-е дочернее общество ПАО "Газпром").