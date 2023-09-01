Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Brent подорожала до $88,04 за баррель

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти в пятницу вечером и завершают неделю уверенным ростом.

Поддержку рынку оказывают позитивные статданные из Китая, усилившие ожидания повышения спроса на энергоносители, а также сигналы ограничения глобальных поставок нефти.

К 18:15 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,21 (1,39%), до $88,04 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,38 (1,65%), до $85,01 за баррель. Фьючерсы торгуются выше $85 за баррель впервые с ноября прошлого года.

С начала этой недели Brent подорожала почти на 5%, WTI - почти на 7%, по данным FactSet.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в августе обновил максимум с февраля, сообщила Caixin Media Co., рассчитывающая индикатор. Индекс увеличился до 51 пункта с 49,2 пункта в июле. Значение выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

"Китайские статданные несколько воодушевили рынок, хотя мы не видим картины роста спроса на сырье", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Capital Economics Киран Томпкинс, слова которого приводит Market Watch.

Опубликованные данные "позволяют предположить, что инфраструктурные расходы начали поддерживать спрос на металлы в Китае, и что активность в транспортном секторе, являющемся крупным потребителем нефти, по-прежнему высокая", говорит эксперт.

Среди других факторов, влияющих на рынок, ожидания продления Саудовской Аравией добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки и на октябрь.

Кроме того, трейдеры оценивают заявления вице-премьера Александра Новака о том, что Россия и страны ОПЕК+ достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок российской нефти на мировые рынки. Основные параметры соглашения будут озвучены на следующей неделе, сказал Новак.

Brent WTI Китай ОПЕК Саудовская Аравия Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России не видит запроса на дополнительную расконвертацию DR

Роснедра одобрили "Роснефти" проект первого в стране подземного хранилища нефти

Число нефтегазовых буровых в мире в августе упало впервые за 3 месяца

Число нефтегазовых буровых в мире в августе упало впервые за 3 месяца

Книгоиздателям разрешили присоединиться к работе антипиратского меморандума

ЦБ не увидел значимой реакции рынка кредитования на последнее повышение ставки

ЦБ не увидел значимой реакции рынка кредитования на последнее повышение ставки

Набиуллина заявила, что обязательная репатриация и продажа валюты не стабилизируют курс

Банк России и Минфин ищут консенсус по вопросу о валютном контроле

Банк России и Минфин ищут консенсус по вопросу о валютном контроле

Цена Brent приблизилась к $88 за баррель

Дело об изъятии российских активов HeidelbergCement не передадут в суд общей юрисдикции

Дело об изъятии российских активов HeidelbergCement не передадут в суд общей юрисдикции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });