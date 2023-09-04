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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Производитель подсолнечного масла "Злато" может сменить владельца

Производитель подсолнечного масла "Злато" может сменить владельца
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Основной производитель подсолнечного масла в РФ - "Юг Руси" - может перейти под контроль структур владельца "Агрокомплекса им. Ткачева", экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знающие о сделке.

По данным ЕГРЮЛ, 30 августа гендиректором головных структур группы ООО "МЭЗ Юг Руси" и ООО "Юг Руси" стал Камиль Музафаров. На посту главы "Юга Руси" он сменил Дмитрия Кислова, сына основателя и владельца группы Сергея Кислова.

В июле Музафаров учредил в Москве ООО "Ресурс" с основным видом деятельности "холдинговые компании". Эта структура и может стать покупателем "Юга Руси", отмечают источники издания. Как следует из ЕГРЮЛ, 20 июля 100% "Ресурса" были заложены в Московском кредитном банке (МКБ), а 21 июля в залог МКБ перешла доля "Юга Руси" в "МЭЗ Юг Руси".

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев заявил, что "Ресурс", "судя по всему, привлекает деньги от банка, передавая в залог доли, но, так как у пустой компании нет активов, банк получает в залог и доли в покупаемой структуре".

В ГК "Юг Руси" заверили, что смена гендиректора связана с "обычной ротацией менеджмента".

Гендиректор "Агрокомплекса" Евгений Хворостина, пресс-служба холдинга и МКБ оперативно не ответили на вопросы "Коммерсанта". Связаться с "Ресурсом" и Камилем Музафаровым не удалось.

"Юг Руси" объединяет девять маслозаводов, элеваторы, портовый терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна. Портфель брендов включает марки "Золотая семечка", "Злато", "Аведовъ" и др. В сезоне 2021/2022 года "Юг Руси" обеспечивал 12% выпуска сырого подсолнечного масла и 28% бутилированного, говорится в отчете "Русагро". По имеющимся у "Коммерсанта" данным участников рынка, в минувшем сезоне "Юг Руси" был крупнейшим экспортером масла, отгрузив более 399 тыс. тонн. Группа также занимается экспортом зерна.

"Агрокомплекс им. Ткачева" уже называли бенефициаром сделок, в которых участвовали формально не связанные с холдингом структуры. Так, в 2022 году владельцем агробизнеса чешской PPF Group стало принадлежавшее тогда Евгению Свистуле ООО "Земельный резерв", а "Юг Руси" продал сельхозземли ООО "Агротехнологии" Андрея Шейкина.

По словам источника издания, бизнес "Юга Руси" в рамках сделки может оцениваться примерно в 40 млрд рублей без учета долга.

По собственным данным, "Агрохолдинг" холдинг занимает вторые места в РФ по производству молока и риса и пятые - по производству мяса и сахара. BEFL оценивает земельный банк холдинга на май этого года в 1,1 млн га. В 2022 году выручка "Агрокомплекса" выросла на 9,9%, до 78,9 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 24,3%, до 10,68 млрд рублей.

Юг Руси Александр Ткачев Минсельхоз РФ
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