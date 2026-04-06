Ключевые предприятия "Юга Руси" в 2025 году ушли в убыток

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ключевые предприятия агрохолдинга "Юг Руси" завершили 2025 год с чистым убытком и сокращением выручки, следует из отчетности компаний по РСБУ.

Один из ведущих российских производителей растительного масла - ООО "Маслоэкстракционный завод "Юг Руси"" за 2025 год получил 4,1 млрд рублей чистого убытка против 4,757 млрд рублей чистой прибыли годом ранее. Выручка снизилась на 30,8%, до 53,3 млрд рублей, а себестоимость - на 20,8%, до 47,925 млрд рублей.

Как сказано в отчетности предприятия, валовая прибыль снизилась в 3,1 раза, до 5,39 млрд рублей, прибыль от продаж - в 36,8 раза, до 242,93 млн рублей. Убыток до налогообложения составил 5,33 млрд рублей против прибыли в размере 5,242 млрд рублей. Коммерческие расходы ООО в 2025 году снизились в 1,6 раза, до 3,984 млрд рублей, управленческие - на 8,2%, до 1,163 млрд рублей. Прочие доходы компании увеличились в 9,9 раза, до 7,944 млрд рублей, прочие расходы - в 5,7 раза, до 9,235 млрд рублей.

АО "Юг Руси", специализирующееся на хранении и складировании зерна, в 2025 году получило чистый убыток в размере 264,7 млн рублей против чистой прибыли в 123,2 млн рублей в 2024 году. Выручка предприятия снизилась в 1,5 раза, до 885,1 млн рублей. Себестоимость сократилась на 22,3%, до 966 млн рублей, в результате валовый убыток сложился в размере 138,9 млн рублей против прибыли в 364 млн рублей годом ранее. Убыток от продаж составил 332,4 млн рублей против прибыли в 106,7 млн рублей в предшествующем году.

Управленческие расходы АО сократились на 24,8%, до 193,6 млн рублей. Прочие доходы компании упали в 2,2 раза, до 43,28 млн рублей, прочие расходы - в 1,5 раза, до 10,63 млн рублей. Убыток до налогообложения составил 351 млн рублей против прибыли в размере 163,984 млн рублей в 2024 году.

Увеличило выручку ООО "Золотая семечка" (оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами): показатель вырос в 4,4 раза, до 30,699 млрд рублей. В 2025 году компания получила чистый убыток в размере 96,7 млн рублей против чистой прибыли в 97,1 млн рублей годом ранее. Себестоимость продукции "Золотой семечки" в 2025 году выросла в 4,6 раза, до 26,7 млрд рублей, валовая прибыль - в 3,4 раза, до 4,1 млрд рублей. Вместе с тем, коммерческие расходы компании увеличилась в 5,4 раза, до 3,5 млрд рублей, управленческие - снизились в 1,3 раза, до 790 тыс. рублей. Компания получила прибыль от продаж в размере 569,4 млн рублей (рост на 0,3%). Прочие доходы выросли в 15,6 раза, до 2,06 млрд рублей, прочие расходы - на 24,2%, до 2,75 млрд рублей. Убыток до налогообложения составил 101,8 млн рублей против прибыли в 143,6 млн рублей в 2024 году.

ООО "Хлебозавод Юг Руси" (один из крупнейших на юге России производителей хлебобулочных изделий, принадлежит основателю холдинга "Юг Руси" Василию Кислову) в 2025 году увеличило чистый убыток на 13,4%, до 158,2 млн рублей. Выручка снизилась на 25,6%, до 581,4 млн рублей, себестоимость - в 1,5 раза, до 428 млн рублей. Валовая прибыль составила 153,4 млн рублей (рост на 8,6%). Убыток от продаж практически не изменился по сравнению с предыдущим годом и составил 159 млн рублей. Прочие доходы сократились в 21,7 раза, до 35,336 млн рублей, прочие расходы - в 27,9 раза, до 26,9 млн рублей. Убыток до налогообложения вырос на 13,4% и составил 158,2 млн рублей.

Агрохолдинг "Юг Руси" объединяет маслозаводы, элеваторы, портовый терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна. В ноябре 2023 года "Юг Руси" перешел под контроль ООО "Ресурс" (бенефициар - Камиль Музафаров), которое связывают со структурами владельца "Агрокомплекса им. Ткачева", бывшего руководителя Минсельхоза России Александра Ткачева.

Юг Руси Минсельхоз Камиль Музафаров Александр Ткачев Василий Кислов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });