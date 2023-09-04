ВТБ сообщил, что выдача ипотеки в банках РФ за 8 месяцев превысила итог 2022 г.

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Банки России выдали за восемь месяцев 2023 года более 5,1 трлн рублей ипотеки - больше, чем за весь 2022 год, сообщает пресс-служба ВТБ.

По оценке финансовой организации, в августе банки предоставили населению около 800 млрд рублей на покупку недвижимости (более чем на 20% по сравнению с июлем), это максимальный результат за всю историю наблюдений.

ВТБ также отмечает собственные рекордные показатели: в последнем месяце лета ипотеку здесь оформили около 35,3 тыс. клиентов, общий объем сделок приблизился к 180 млрд рублей (на 46% больше, чем в июле). В банке подчеркнули, что основная доля выдач пришлась на стандартные программы, по которым клиенты преимущественно покупают вторичное жилье, - 52% в общем объеме продаж. Средний размер одного кредита достиг 5 млн рублей, более чем на 6% сократившись с начала года. Регионы-лидеры по объему выдач - Москва и Подмосковье (более 51,4 млрд рублей), Санкт-Петербург (15 млрд) и Татарстан (8,7 млрд).

Всего по итогам восьми месяцев года ипотеку в ВТБ взяли 170 тыс. заемщиков, общий объем сделок превысил 855 млрд рублей (на 44% больше результата за аналогичный период 2022 года и на 24% - рекордного 2021 года).

По мнению руководителя департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгения Дячкина, в августе вклад в динамику рынка ипотеки в числе прочего внес ажиотажный спрос на фоне грядущего повышения ставок по базовым программам.