ФРГ за 7 месяцев нарастила импорт нефтепродуктов из Индии в денежном выражении в 12 раз

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Поставки нефтепродуктов из Индии в Германию в январе-июле 2023 года в денежном выражении выросли до 451 млн евро, что в 12,2 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).

Доля Индии в общей структуре немецкого импорта нефтепродуктов составляет 2,4%.

"Импорт из Индии представлял собой в основном газойль, необходимый для производства дизельного топлива и топочного мазута", - говорится в сообщении.

Увеличение Индией поставок нефтепродуктов стало определяющим фактором для общего роста ее экспорта в Германию, который в первые семь месяцев текущего года вырос на 1,7%, до 8,7 млрд евро, подчеркивает немецкое статистическое управление.

По данным Destatis, в 2022 году Германия импортировала из Индии 103,3 тысячи тонн нефтепродуктов на общую сумму 109,1 млн евро.