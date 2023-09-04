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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Европа наращивает импорт СПГ после снижения в прошлом месяце

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Европа наращивает импорт сжиженного природного газа после его снижения в августе. В последнем летнем месяце производительность терминалов сложилась в среднем на уровне 50% (в отдельные дни падала до 43%). С последней декады августа начался рост, и текущая производительность терминалов достигла среднего уровня июля.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на понедельник в объеме 41,7 млн куб. м, сообщила украинская компания. Номинация в воскресенье была 41,5 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,7 млн куб. м на 4 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Ветрогенерация в Европе находится в районе многолетней нормы. Ветряки 3 сентября обеспечили 15% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В сентябре 2022 года их вклад был 13,5%, в августе 2023 года - 13%.

Спотовая цена газа в Европе в пятницу прибавила полтора процента. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $360 за тысячу кубометров.

Увеличивается разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Октябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $478; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $420.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов достиг 93,08% - это на 12 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 2 сентября (выходной день) резервы удалось увеличить на 0,18 процентного пункта. Темпы заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее целевой показатель в 90% наполненности хранилищ уже достигнут, и на данный момент показатель запасов находится на максимальном уровне на соответствующую дату за историю наблюдений GIE.

Европейские терминалы по приему СПГ в августе работали со средней производительностью 50%, с начала сентября средняя загрузка выросла до 56%.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 0,9 млрд куб. м - это в полтора раза меньше, чем стандартный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране - 65%, что на 9 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.

Газпром Европа газ Украина
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