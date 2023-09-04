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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Бывший топ-менеджер российского Ситибанка возглавил Минпром Казахстана

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении министром промышленности и строительства Казахстана Каната Шарлапаева, сообщила пресс-служба главы государства.

До нынешнего назначения 42-летний Шарлапаев с 2022 года возглавлял госхолдинг "Байтерек". В разные годы он работал в подразделениях Citi: был топ-менеджером в "Ситибанк Казахстан" и "Ситибанк Россия".

Министерство промышленности и строительства было создано путем реорганизации министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Ситибанк Citibank Citigroup
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