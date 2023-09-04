Инвестиции в US Treasuries могут оказаться убыточными третий год подряд впервые в истории

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Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Инвесторы могут получить убыток от вложений в 10-летние американские гособлигации по итогам третьего года кряду впервые за 250-летнюю историю Соединенных Штатов, пишет MarketWatch.

В 2021 году госбонды продемонстрировали отрицательную годовую доходность в размере 3,9%, в 2022 году - в размере 17%, а с начала 2023 года показатель составляет минус 0,3%.

Это отражает "потрясающий 40-процентный рост номинального ВВП США" с минимумов 2020 года, написали аналитики Bank of America.

Эксперты также отмечают, что восстановление рынков акций с коронавирусных минимумов очень сильно сконцентрировано в акциях США и в особенности в бумагах представителей технологического сектора. Индикатор, показывающий широту рынка - то есть долю бумаг, активно участвующих в ралли на 23 развитых и 24 развивающихся рынках, - сейчас находится на минимуме с 2003 года.

На минувшей неделе мировые фонды акций зафиксировали чистый приток средств инвесторов в размере $10,3 млрд, фонды денежных средств - $6,5 млрд, фонды облигаций - $1,7 млрд. Тем временем отток средств из фондов, инвестирующих в золото, составил $300 млн, по данным BofA.