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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Объем торгов Мосбиржи в августе вырос на 56,9% г/г до 127,5 трлн рублей

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в августе 2023 года по сравнению с августом 2022 года увеличился на 56,9% до 127,5 трлн рублей с 81,2 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с июлем 2023 года объем торгов вырос на 22,9% со 103,7 трлн рублей.

В августе все рынки продемонстрировали положительную динамику по объему операций: рынок акций вырос в 3,7 раза, срочный рынок - в 1,9 раза, рынок облигаций (без учета однодневных облигаций) - в 1,8 раза, валютный рынок - в 1,6 раза, денежный рынок - на 45%, рынок драгоценных металлов - в 4,3 раза.

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