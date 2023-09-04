Объем торгов драгметаллами на Мосбирже в августе остался на рекордном уровне 53 млрд руб.

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в августе 2023 года составил 53,48 млрд рублей, сообщила биржа.

Это полностью соответствует рекордному уровню июля, при этом в 4 раза больше, чем в августе прошлого года.

В натуральном выражении объем торгов золотом в августе составил 8,9 тонны (против 9,5 тонны в июле и 3,5 тонны в августе прошлого года), серебром - 16,2 тонны (против 13 тонн и 9,6 тонны соответственно).

Всего за 8 месяцев объем торгов драгметаллами на бирже составил 247,92 млрд рублей, что почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Московская биржа" начала торговлю золотом и серебром с октября 2013 года. В 2022 году в среднем объемы торгов составляли 10 млрд рублей в месяц.