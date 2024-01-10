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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Объем торгов драгметаллами на "Мосбирже" в 2023 году вырос в 4 раза

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в 2023 году вырос почти в 4 раза и составил рекордные 469,78 млрд рублей.

Как сообщила биржа, в декабре он достиг 57,29 млрд рублей. Это в 3 раза больше, чем в декабре 2022 года и на 13% больше, чем в ноябре 2023-го. В натуральном выражении объем торгов в декабре составил 9,8 тонны золота и 9,8 тонны серебра.

"Московская биржа" начала торговлю золотом и серебром с октября 2013 года. В 2022 году в среднем объемы торгов составляли 10 млрд рублей в месяц, в 2023-м - почти 40 млрд рублей, в том числе во втором полугодии - 55 млрд рублей.

Мосбиржа
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