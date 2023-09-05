Нефтяники получили из бюджета по топливному демпферу в августе 185,9 млрд руб.

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в августе 2023 года составили 185,9 млрд рублей, тогда как в июле они были равны 110,4 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина РФ.

В январе-августе 2023 года демпферные выплаты составили 838,9 млрд рублей.

Таким образом, августовские выплаты стали самыми большими с момента последнего изменения демпфера (в апреле - 107,2 млрд руб., в мае - 103,5 млрд руб., в июне - 78,6 млрд руб.)

Как сообщалось, с 1 апреля 2023 года вступил в силу скорректированный демпфер по бензинам и ДТ - увеличен с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин, а также вступил в действие ценовой дифференциал при расчете демпфера по ДТ с пределом в $10 за баррель.

Однако нефтяники продолжили получать по демпферу из бюджета выплаты больше, чем было до коррекции (в марте эти выплаты составляли 96,7 млрд рублей). Тот факт, что апрельская корректировка демпфера не дает серьезной экономии бюджета, стал причиной для обсуждения более радикального изменения параметров этого механизма. В итоге Минфин предложил срезать выплаты по топливному демпферу в два раза, в июле такие поправки были внесены в Налоговый кодекс, они вступили в силу с 1 сентября 2023 года и будут действовать до конца 2026 года.

Между тем, на текущей неделе стало известно, что нефтяные компании и ведомства обсуждают возможность очередной корректировки топливного демпфера, которая вернула бы параметры этого механизма к тем объёмам бюджетных выплат, которые нефтяники получали в последнее время. Как сообщили "Интерфаксу" источники в отрасли, на данный момент именно демпферные выплаты способны стабилизировать внутренний рынок нефтепродуктов, снизить оптовые цены и не допустить дальнейшего удорожания розницы.

Как сообщалось, выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу по итогам 2022 года составили 2,16 трлн рублей. В 2021 году они равнялись 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет выдал нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Топливный демпфер

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. До апреля 2023 года он рассчитывался по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница была положительная, а экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платило нефтяным компаниям, если разница была отрицательная - нефтяники платили в бюджет. Однако санкции против РФ привели к тому, что считать экспортную стоимость российских нефтепродуктов стали некорректно, а российская нефть Urals начала торговаться с сильным дисконтом. В итоге Минфин стал искать варианты корректировки топливного демпфера.