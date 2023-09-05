Власти Бирмингема объявили о банкротстве из-за дефицита бюджета в 87 млн фунтов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Городской совет британского Бирмингема по сути объявил себя банкротом, заявив о невозможности сбалансировать бюджет и приостановив все расходы, кроме самых первостепенных, пишет The Guardian.

Второй по величине город в Великобритании сообщил о дефиците бюджета в размере 87 млн фунтов стерлингов ($109,4 млн) из-за компенсаций по делу о нарушении правил равной оплаты труда, непредвиденных расходов на устранение проблемы в ИТ-системе и сокращения субсидий правительства.

"Очевидно, что совет города Бирмингем столкнулся с беспрецедентными финансовыми трудностями из-за огромного роста спроса на социальные пособия, резкого сокращения налоговых поступлений от бизнеса и очень высокой инфляции", - говорится в заявлении главы совета Джона Коттона и его заместительницы Шэрон Томсон.

Представитель премьер-министра Великобритании сказал, что правительство в курсе проблемы, и при этом подчеркнул, что власти страны выделили органам местного самоуправления дополнительные 5,1 млрд фунтов на 2023-2024 финансовый год, причем для Бирмингема финансирование было повышено на 9%.

"Очевидно, избранные местные советы должны сами управлять своим бюджетом", - сказал он.

В рамках объявленной во вторник процедуры власти Бирмингема заморозили все новые расходы, за исключением расходов на поддержку уязвимых граждан и оказание обязательных услуг.

Специфической для города проблемой стали выплаты по иску о несправедливой оплате труда тысяч женщин, работавших в городском совете. За последнее десятилетие выплаты составили 1,1 млрд фунтов.

Кроме того, местное правительство ранее объявило, что затраты на устранение проблемы в новой ИТ-системе, которая сейчас внедряется в городском совете, составят до 100 млн фунтов.