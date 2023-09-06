Уолл-стрит снизилась из-за слабых статданных из КНР и Европы

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили в минусе торги во вторник на слабых данных о деловой активности в Китае и еврозоне.

Как сообщила Caixin Media, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг КНР в августе упал до 51,8 пункта с 54,1 пункта в июле, обновив минимум с начала года. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал более умеренное снижение, до 53,6 пункта.

"Настроение по поводу Китая снова ухудшилось, поскольку последние данные указывают на замедление роста экономики", - написала Сюзанна Стритер из Hargreaves Lansdown.

"Эти данные нивелировали чувство облегчения от того, что проблемный китайский застройщик Country Garden сумел выплатить проценты по долгу. Кажется, Китай делает один шаг вперед, а затем два назад", - добавила она.

Тем временем в еврозоне PMI в сфере услуг снизился до 47,9 пункта с 50,9 пункта в июле. Индикатор опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от снижения, впервые в текущем году. Сводный PMI в валютном блоке понизился до 46,7 пункта с 48,6 пункта, обновив минимум с ноября 2020 года.

Между тем член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил, что руководство регулятора может позволить себе действовать осторожно в плане дальнейшей корректировки денежно-кредитной политики, поскольку статданные говорят о продолжающемся замедлении инфляции в США.

"Ничто не говорит о том, что нам обязательно необходимо что-то сделать в ближайшее время, поэтому мы можем просто сидеть и ждать новых данных", - сказал Уоллер в интервью CNBC.

Следующее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) пройдет 19-20 сентября. Трейдеры уверены в ее сохранении на текущем уровне - 5,25-5,5% годовых на предстоящем заседании.

Участники рынка также ждали публикации регионального экономического обзора Федеральной резервной системы (ФРС) Beige Book в среду и новых данных по рынку труда США в четверг.

Акции сервиса бронирования жилья Airbnb Inc. подорожали на 7,2%, инвестиционной фирмы Blackstone Inc. - на 3,6% на новости, что бумаги этих двух компаний будут включены в расчет фондового индекса S&P 500 с 18 сентября.

Их акции заменят в индексе бумаги страховщика Lincoln National и производителя потребительских товаров Newell Brands. Капитализация Lincoln снизилась на 3,3%, рыночная стоимость Newell опустилась на 4,9%.

Котировки акций KLA Corp. увеличились на 1,1%. Американский производитель полупроводникового оборудования повысил квартальные дивиденды на 11,5% и объявил об увеличении объема программы обратного выкупа акций на $2 млрд.

Бумаги нефтедобывающей компании Chevron Corp. подорожали на 1,3% на фоне подъема нефтяных котировок.

Dow Jones Industrial Average опустился на 0,56% и составил 34641,97 пункта. Лидерами снижения в индексе стали акции сети аптек Walgreens Boots Alliance, подешевевшие на 3%, и бумаги Merck & Co., снизившиеся в цене на 2,1%.

Значение Standard & Poor's 500 понизилось на 0,42% - до 4496,83 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,08% и составил 14020,95 пункта.