Минфин сохранил свои планы по объемам размещения ОФЗ в 2023 году

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ сохраняет свои планы на 2023 год по размещению облигаций на внутреннем рынке, изменений не планируется. Об этом сообщил директор департамента госдолга и государственных финактивов Минфина Денис Мамонов.

"С точки зрения исполнения программы заимствования у нас все идет ритмично. Программа по закону о бюджете на текущий год составляет 2,5 трлн рублей и у Минфина есть право занять еще 1 трлн рублей в целях замещения использования средств ФНБ на покрытие дефицита. Мы неоднократно говорили, что будем исходить из программы 3,5 трлн рублей на этот год. Эти планы сохраняются, в этом смысле у нас ничего не поменяется", - сказал он на форуме "Capital Markets. Россия".

Он отметил, что Минфин старается равномерно предлагать бумаги рынку, выходить на рынок практически каждую неделю, за исключением "шоковых событий", когда аукционы отменяются, чтобы не оказывать избыточного давления на рынок.