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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Россия в этом году уже поставила на экспорт продукции АПК на $28 млрд

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Россия в текущем году уже экспортировала продукции АПК на $28 млрд, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совместном заседании комитетов Госдумы по контролю и аграрным вопросам в среду. На заседании рассматривался Национальный доклад о ходе выполнения госпрограммы развития сельского хозяйств

"На сегодня мы уже поставили продукции АПК за рубеж на $28 млрд, это почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рассчитываем, что по итогам года Россия вновь подтвердит статус нетто-экспортера продовольствия", - заявил глава Минсельхоза.

Как сообщалось, в 2022 году РФ экспортировала продукции АПК на $41,6 млрд. В этом году Минсельхоз рассчитывает на экспорт в объеме не менее $42 млрд.

Минсельхоз РФ
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