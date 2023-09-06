Минфин ожидает сопоставимого с программой текущего года плана заимствований-2024

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Объем внутренних суверенных заимствований РФ в 2024 г, скорее всего, будет сопоставим с плановыми объемами текущего года, конкретные параметры еще определяются, сообщил журналистам директор департамента госдолга и государственных финактивов Минфина Денис Мамонов.

"Бюджетный процесс сейчас в самом разгаре, думаю, к октябрю публичные проектировки появятся. Понятно, что объем будет сопоставим, наверное, с текущим. Конкретные цифры озвучивать не могу, потому что процесс идет", - сказал он.

Законом о бюджете на 2023-2025 годы запланировано размещение государственных ценных бумаг в валюте РФ в 2024 году в объеме порядка 3,4 трлн рублей. В текущем году план составляет 3,5 трлн рублей.