Оба аукциона Минфина по размещению нового госдолга 6 сентября признаны несостоявшимися

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Оба первичных аукциона Минфина РФ по размещению нового госдолга 6 сентября признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Министерство финансов России 6 сентября провело два первичных аукциона по продаже ОФЗ-ПД серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года и ОФЗ-ИН серии 52005 с погашением 11 мая 2033 года в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Однако из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен оба аукциона были признаны несостоявшимися.

По мнению аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", такая ситуация на внутреннем долговом рынке сложилась вследствие выставления участниками рынка заявок на покупку с агрессивными уровнями доходностей на фоне резко усилившихся ожиданий новых повышений ключевой ставки ЦБ РФ после достаточно "жестких" комментариев регулятора, сделанных в последние дни. В результате, индекс цен гособлигаций RGBI в ходе торгов в среду упал на 0,6% (до 122,47 пункта), а с начала месяца его снижение составило уже 1,15%. Наиболее сильный скачок доходностей произошел в секторе "коротких" выпусков ОФЗ со сроком до погашения 1-2 года.

Во вторник в центре внимания инвесторов был отчет ЦБ РФ, в котором аналитики регулятора указывают о необходимости удерживать ключевую ставку на высоком уровне продолжительное время. Ужесточение денежно-кредитной политики, которое стало ответом на резкое усиление проинфляционных рисков на фоне стремительного ослабления рубля, не будет краткосрочным, однако долговой рынок пока в должной мере не осознал ястребиный настрой ЦБ РФ, считают аналитики Банка России.

"Текущая ценовая динамика с учетом ее сильной инерционности создает риски для возвращения инфляции к цели в 2024 году. Это потребовало решительных мер со стороны ДКП. При этом стоит помнить, что степень жесткости ДКП определяется не номинальным уровнем ключевой ставки и других процентных ставок в экономике, а реальным уровнем - разницей между номинальными ставками и ожидаемой экономическими агентами инфляцией. Должно пройти время (несколько кварталов), прежде чем полностью проявится ее влияние на нормализацию совокупного спроса в экономике и через него на разворот инфляционных тенденций", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ. "Это требует более длительного, чем в похожих эпизодах в прошлые годы, сохранения жесткой денежно-кредитной политики", - пишут аналитики ЦБ.

На прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме, однозначно исключила вариант быстрого снижения ставки с нынешнего "экстренного" уровня, то есть тот сценарий, который реализовался в прошлом году после "контрсанкционного" резкого ужесточения ДКП. "В повышении ставки нет той надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы, и тогда можно было по мере исчерпания рисков финансовой стабильности быстро приступить к снижению ставки. Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен", - сказала председатель ЦБ 1 сентября.

Однако рынок пока не учел сигналы ЦБ, констатируют его аналитики. "Текущие уровни кривой доходности ОФЗ (10,5-11,5%) свидетельствуют в пользу того, что, по ожиданиям участников рынка, Банк России не будет поддерживать ключевую ставку на текущем уровне продолжительное время. Это расходится с комментариями руководства Банка России о том, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно", - говорится в обзоре.

Комментируя текущие проинфляционные риски, аналитики ЦБ отмечают, что сдержанный до недавнего времени эффект переноса ослабления рубля в цены стал заметнее. В июле годовая инфляция выросла до 4,3% с 3,25% месяцем ранее, а на 28 августа ее оценка повысилась до 5,1% на фоне продолжения роста цен повышенными темпами и выхода из базы низких темпов роста цен лета 2022 года, говорится в документе. "В целом в июле усилился перенос ослабления рубля в цены, который до этого происходил довольно умеренно", - пишут аналитики ЦБ.