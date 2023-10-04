Индекс активности в сфере услуг США в сентябре снизился до 53,6 пункта

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре снизился до 53,6 пункта по сравнению с 54,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Динамика индикатора совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. Индикатор остается выше этой отметки девять месяцев подряд.

Подындекс новых заказов в сентябре опустился до 51,8 пункта с 57,5 пункта в предыдущий месяц, новых экспортных заказов - до 63,7 пункта с 62,1 пункта.

Индикатор активности предприятий повысился до 58,8 пункта против 57,3 пункта в августе, в то время как индекс занятости сократился до 53,4 пункта против 54,7 пункта.

ISM рассчитывает индекс ISM Non-Manufacturing на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

Между тем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый S&P Global Services и также опубликованный в среду, в прошлом месяце опустился до 50,1 пункта по сравнению с 50,5 пункта в августе, согласно окончательным данным.