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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Льготный лизинг в автопроме на 2023 год дофинансирован на 8 млрд рублей

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Программа льготного лизинга колёсных транспортных средств в российском автопроме (постановление №649) в текущем году дофинансирована почти на 8 млрд руб. и продолжит работу с завтрашнего дня, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"До конца года мы увеличиваем финансирование программы льготного лизинга на 7,8 млрд рублей", - сказал он.

Мантуров отметил, что такой объем господдержки позволит дополнительно реализовать около 15 тысяч машин, включая электромобили.

"Покупатели смогут воспользоваться этой мерой поддержки буквально с завтрашнего дня", - добавил вице-премьер.

Мантуров сообщил, что лимит в 2 млрд руб., ранее выделенный на текущий год на господдержку спроса в рамках постановления №649, был выбран.

Глава Минпромторга в четверг в Москве принял по видеосвязи из павильона выставки Comtrans 2023 участие в церемонии запуска завода группы "Соллерс" по выпуску легких грузовиков Sollers Argo в Ульяновске.

Минпромторг Денис Мантуров
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