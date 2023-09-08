Рубль немного уступает доллару и растет к юаню на старте торгов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США слегка укрепляется, юань немного снижается на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль демонстрирует разнонаправленные колебания к этим валютам на старте торгов из-за влияния противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 98,41 руб./$1 (+16,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 21,64 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 2,9 коп. - до 13,39 рубля.

К пятой минуте торгов доллар попытался взять разгон, подорожав до 98,55 руб./$1 (+30 коп. к уровню предыдущего закрытия). Юань на этот момент вышел на нейтральный уровень. В дальнейшем обе валюты начали постепенное возвращение к стартовым позициям.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", смешанные колебания к доллару и юаню в пятницу утром связаны с влиянием на нацвалюту нескольких разнонаправленных факторов. Рубль находится под давлением негатива на фондовых площадках, кроме того, наблюдается снижение цен на эталонные сорта нефти. Однако нефтяные котировки остаются на достаточно высоком уровне.

В середине недели нефтяные котировки обновили максимумы с середины ноября прошлого года на сигналах о продлении Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки. Официальный отчет Минэнерго США показал падение коммерческих запасов нефти в стране за неделю почти на 6,31 млн баррелей - до 416,64 млн баррелей. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали сокращение запасов на 2 млн баррелей.

Противовесом негативу на валютном рынке также выступает решение Банка России временно увеличить более чем в 9 раз объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Последним решением регулятора стало продление еще на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничений на снятие наличной валюты. Эти ограничения сохраняются из-за действующих против России санкций, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран, отмечает ЦБ.

Для граждан, чей валютный вклад открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в размере не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии, что они ранее не реализовали такую возможность. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. Юридические лица - нерезиденты до 9 марта 2024 года по-прежнему не смогут получить наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах. По другим валютам ограничений нет.

Юрлица-резиденты могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов, исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет.

Как следует из обзора рисков финансовых рынков Центробанка России, крупнейшие банки, как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров, в августе продали валюту на 510 млрд руб., что практически соответствует уровню июля (519 млрд руб.). Экспортеры в целом за август нарастили чистые продажи валюты на 4,1% относительно июля - с $6,9 млрд до $7,2 млрд. Нефинансовые компании-экспортеры также нарастили продажи валюты относительно июля, реализовав ее на 101 млрд руб.

Население в августе продолжило осуществлять нетто-продажи иностранной валюты. В целом за месяц граждане продали валюты на сумму 42,1 млрд руб., при этом итоговые чистые продажи сформировались за счет реализации "токсичной" валюты в крупнейших банках - на 64,1 млрд руб. Одновременно с этим рубли конвертировались в валюты дружественных стран, в основном юань. В крупнейших банках по итогам месяца было приобретено таких валют на 16,7 млрд рублей, отмечает ЦБ.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $89,42 за баррель, что на 0,56% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $86,3 за баррель, что на 0,66% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу преимущественно торгуются с отрицательной динамикой: китайский CSI 300 опустился на 0,8%, японский Nikkei 225 снизился на 1,34%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,09%, южнокорейский Kospi - на 0,57%, австралийский индекс S&P/ASX 200 понизился на 0,38%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 потерял 0,32%.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики, при этом S&P 500 и Nasdaq снизились вслед за акциями технологических компаний. Негативное влияние на рынок оказывает также укрепление курса американской нацвалюты. Сильный доллар делает активы США более дорогими для иностранных инвесторов, а также снижает доходы от зарубежных продаж американских компаний, отмечают эксперты.

Кроме того, инвесторы оценивали порцию свежих статданных. Производительность труда в США во втором квартале выросла на 3,5% в поквартальном выражении, говорится в окончательных данных министерства труда страны. Тем временем стоимость рабочей силы увеличилась на 2,2%. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 3,4% и повышение второго на 1,9%, сообщает Trading Economics. Предварительная оценка указывала на увеличение производительности труда на 3,7% и рост стоимости рабочей силы на 1,6%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 13 тыс. - до 216 тыс., сообщило министерство труда. Это стало неожиданностью для экспертов, которые ожидали роста на 6 тыс.