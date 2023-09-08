Цены на газ в Европе и Азии растут на фоне забастовки в Австралии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Спотовые цены на газ в Европе и Азии растут на фоне объявленной забастовки на предприятиях Chevron в Австралии, которые обеспечивают около 7% мирового рынка СПГ.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на пятницу в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Номинация в четверг была такая же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 8 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Ветрогенерация в Европе находится ниже многолетней нормы. Ветряки 7 сентября обеспечили 11% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В сентябре 2022 года их вклад был 13,5%, в августе 2023 года - 13%.

Спотовая цена газа в Европе в четверг выросла на 8%, отыграв снижение предыдущего дня. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $361 за тысячу кубометров.

Утром в пятницу рост продолжился на фоне реализованной угрозы забастовки в Австралии. С утра котировки добавили еще 4% - до $376.

Увеличивается разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Октябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $476; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $394.

Запасы в Европе

Уровень запасов природного газа в Европе стал ключевым рыночным индикатором для мирового рынка. Регион продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов достиг 93,47% - это на 11 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 6 сентября резервы удалось увеличить на 0,05 процентного пункта. Темпы заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее целевой показатель в 90% наполненности хранилищ уже достигнут, и на данный момент объём запасов находится на максимальном уровне на соответствующую дату за всю историю наблюдений GIE.

Тем временем все активнее ведется отбор газа из хранилищ: он уже достиг половины от объемов закачки. Бельгия и Франция в среду вели чистый отбор газа.

Европейские терминалы по приему СПГ в августе работали со средней производительностью 50%, с начала сентября средняя загрузка выросла до 57%.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 0,9 млрд куб. м - это в два раза меньше, чем стандартный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране - 66%, что на 8 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.