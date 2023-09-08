Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Цены на газ в Европе и Азии растут на фоне забастовки в Австралии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Спотовые цены на газ в Европе и Азии растут на фоне объявленной забастовки на предприятиях Chevron в Австралии, которые обеспечивают около 7% мирового рынка СПГ.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на пятницу в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Номинация в четверг была такая же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 8 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Ветрогенерация в Европе находится ниже многолетней нормы. Ветряки 7 сентября обеспечили 11% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В сентябре 2022 года их вклад был 13,5%, в августе 2023 года - 13%.

Спотовая цена газа в Европе в четверг выросла на 8%, отыграв снижение предыдущего дня. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $361 за тысячу кубометров.

Утром в пятницу рост продолжился на фоне реализованной угрозы забастовки в Австралии. С утра котировки добавили еще 4% - до $376.

Увеличивается разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Октябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $476; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $394.

Запасы в Европе

Уровень запасов природного газа в Европе стал ключевым рыночным индикатором для мирового рынка. Регион продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов достиг 93,47% - это на 11 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 6 сентября резервы удалось увеличить на 0,05 процентного пункта. Темпы заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее целевой показатель в 90% наполненности хранилищ уже достигнут, и на данный момент объём запасов находится на максимальном уровне на соответствующую дату за всю историю наблюдений GIE.

Тем временем все активнее ведется отбор газа из хранилищ: он уже достиг половины от объемов закачки. Бельгия и Франция в среду вели чистый отбор газа.

Европейские терминалы по приему СПГ в августе работали со средней производительностью 50%, с начала сентября средняя загрузка выросла до 57%.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 0,9 млрд куб. м - это в два раза меньше, чем стандартный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране - 66%, что на 8 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.

Chevron США Австралия Украина Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль немного уступает доллару и растет к юаню на старте торгов

Рубль немного уступает доллару и растет к юаню на старте торгов

"Газпром" будет партнером в проекте создания морских судов под брендом Aurus

Число банкротств компаний в ЕС во II квартале достигло максимума с 2015 года

Goldman Sachs хочет перенести дело по иску "Открытия" в Лондон из Москвы

Goldman Sachs хочет перенести дело по иску "Открытия" в Лондон из Москвы

Крупнейшие банки в августе продали валюту на 510 млрд рублей

Крупнейшие банки в августе продали валюту на 510 млрд рублей

ЦБ РФ продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной валюты

ЦБ РФ продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной валюты

Курс юаня к доллару США упал до минимума за 16 лет

Курс юаня к доллару США упал до минимума за 16 лет

Льготный лизинг в автопроме на 2023 год дофинансирован на 8 млрд рублей

Льготный лизинг в автопроме на 2023 год дофинансирован на 8 млрд рублей

Fix Price в 2024 году планирует выйти на рынок ОАЭ

Fix Price в 2024 году планирует выйти на рынок ОАЭ

British American Tobacco продаст бизнес в РФ местному менеджменту

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });