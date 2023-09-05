Работники СПГ-площадок Chevron в Австралии готовят забастовку с 14 сентября

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Работники двух крупных СПГ-площадок американской Chevron Corp. в Австралии планируют 14 сентября начать двухнедельную забастовку. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на объединение двух местных профсоюзов Offshore Alliance.

Между тем 7 сентября должны пройти другие акции протеста, включая запреты на работу и более короткие остановки производства.

По данным Wood Mackenzie, затрагиваемые предприятия Chevron обеспечивают около 7% мировых поставок СПГ.

Представители компании и профсоюзов на этой неделе пытаются разрешить разногласия в рамках переговоров в Арбитражной комиссии по трудовым отношениям (Fair Work Commission, FWC) Австралии. Разногласия в том числе касаются оплаты труда.

"Члены [профсоюзов] хотят по итогам переговоров получить соглашение, соответствующее отраслевым стандартам, - приводит газета слова представителя Offshore Alliance Брэда Ганди. - Это резонно, и при желании Chevron к этому вполне можно прийти наутро".

Перебои в работе упомянутых площадок могут привести к усилению конкуренции за поставки СПГ, полагают аналитики, на которых ссылается WSJ. По их мнению, некоторые предназначенные для Европы поставки, в том числе из США, с высокой вероятностью могут быть перенаправлены в Азию.

На прошлой неделе сообщалось, что работники двух СПГ-заводов Chevron в Западной Австралии отклонили предложение о повышении зарплаты, сделанное в обход профсоюза.

При этом 28 августа работники шельфовой платформы управляемого компанией СПГ-проекта Wheatstone приняли решение присоединиться к акции протеста, инициированной 24 августа на двух других ее объектах - СПГ-заводах Wheatstone Downstream и Gorgon LNG, на долю которых приходится 28% всего производства СПГ в Австралии.

Акции Chevron дешевеют на 0,8% на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник.