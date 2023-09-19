Рост ветрогенерации понизил цены на газ в Европе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Рост выработки электроэнергии за счет ветрогенерации до максимально значения за полтора месяца оказал давление на цену газа в Европе. В ближайшие дни в регионе также прогнозируется довольно сильный ветер, что окажет дальнейшее воздействие на текущие цены на газ.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транспортировку в вторник в объеме 42,4 млн куб. м. Номинация в понедельник была 41,5 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация - максимально технически возможная на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприяном подтвердил, что российский газ подается для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 19 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Европейский рынок

Ветрогенерация в Европе выросла до максимального значения за последние полтора месяца (42 дня). Ветряки 18 сентября обеспечили 24% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В сентябре 2022 года их вклад был 13,5%, в августе 2023 года - 13%.

На этом фоне спотовая цена газа в Европе в понедельник упала на 6%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $379 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Октябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $476; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $405.

Запасы в Европе

Уровень запасов природного газа в Европе стал ключевым рыночным индикатором для мирового рынка. Регион в целом продолжает закачку газа в хранилища. Однако параллельно нарастает отбор, то есть нетто-закачка уже почти "легла" на ноль и находится на пороге перед нетто-отбором. Франция ведет нетто-отбор газа.

Текущий уровень запасов достиг 94,15% - это на 9 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 17 сентября (выходной день) резервы удалось увеличить на 0,13 процентного пункта. Темпы заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее целевой показатель в 90% наполненности хранилищ уже достигнут.

Европейские терминалы по приему СПГ в августе работали со средней производительностью 50%, с начала сентября средняя загрузка также складывается на уровне 50%.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 1,6 млрд куб. м - это на четверть меньше, чем стандартный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране - 67%, что на 7 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.