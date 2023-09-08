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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу умеренным ростом рублевых цен большинства blue chips вслед за отскоком фондовой Европы после снижения, сдерживающим фактором выступает проседающая нефть (Brent опустилась ниже $90 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, лидируют акции ВТБ.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3178,71 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1017,27 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 1%.

Доллар вырос до 98,43 рубля (+0,19 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+1%), "Яндекса" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), бумаги "Газпрома" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,1% "префы"), "НЛМК" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,5% "префы"), "ММК" (+0,2%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "ОК "Русал" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), бумаги "Роснефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, распродажи в акциях еще не завершены.

Рынок давно выглядел перекупленным, кроме падающего рубля драйверов роста не наблюдалось, поэтому все новые покупки нужно было сопровождать короткими стопами. Скорее всего, они и начали срабатывать, когда какой-то крупный инвестор стал сокращать долю акций в портфеле.

Продолжают снижаться в цене гособлигации, потенциал снижения остается высоким - доходности ОФЗ еще только приближаются к "справедливому" уровню в 12% годовых, но еще не заложили ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ РФ через неделю. Именно риски увеличения ставки ЦБ на 2-3 п.п. можно назвать причиной небольшой паники, полагает эксперт.

В пятницу в пользу продолжения распродаж акций говорит нефть Brent, которая откатилась ниже $90 за баррель. Однако ближе ко второй половине дня можно ожидать небольшого отскока. Спекулянты начнут прикрывать "шорты" перед выходными, а оптимисты - покупать бумаги в расчете на традиционный рост рынка в понедельник, полагает Антонов.

Тем не менее, риск повышения ставки ЦБ никуда не делся, как и рост привлекательности безрисковых вложений. Поэтому следующая неделя может быть очень слабой для рынка акций, считает представитель "Алор брокер".

В США накануне снизились индексы акций S&P 500 (-0,3%) и Nasdaq (-0,9%) вслед за акциями технологических компаний, подрос Dow (+0,2%).

Негативное влияние на рынок оказало также укрепление курса американской нацвалюты. Сильный доллар делает активы США более дорогими для иностранных инвесторов, а также снижает доходы от зарубежных продаж американских компаний, отмечают эксперты.

Производительность труда в США во втором квартале выросла на 3,5% в поквартальном выражении, говорится в окончательных данных министерства труда страны. Тем временем стоимость рабочей силы увеличилась на 2,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 3,4% и повышение второго на 1,9%, сообщает Trading Economics. Предварительная оценка указывала на увеличение производительности труда на 3,7% и рост стоимости рабочей силы на 1,6%.

Азиатские рынки акций

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,02%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, биржа Гонконга закрыта из-за сложных погодных условий), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX на страте торгов прибавили 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,2-0,3%).

Гонконгская фондовая биржа отменила все торговые сессии на рынках ценных бумаг и производных инструментов, включая дополнительные торги, из-за сложных погодных условий, сообщил ее оператор Hong Kong Exchanges & Clearing.

ВВП Японии во втором квартале вырос на 1,2% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о повышении на 1,5%. Средний прогноз аналитиков предполагал пересмотр до 1,3%, сообщает Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, ВВП Японии в апреле-июне относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 4,8%, а не на 6%, как было объявлено предварительно. Эксперты ожидали 5,5%.

Тем временем, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в августе увеличились на 6,4% в годовом выражении, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,5% в июле.

Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу продолжают коррекцию вниз.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $89,67 за баррель (-0,3% и -0,8% накануне), октябрьская цена WTI - $86,5 за баррель (-0,4% и -0,8% в четверг).

Ранее на этой неделе котировки обеих марок достигали максимумов с середины ноября прошлого года (Brent, например, превышала $91 за баррель) на заявлениях России и Саудовской Аравии о продлении добровольных сокращений добычи и экспорта нефти.

В четверг Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 6,31 млн баррелей. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей.

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