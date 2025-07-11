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Бывшие итальянские акционеры "Хромпика" подали в России иск к заводу

Они добиваются признания в России решения иностранного суда

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Бывшие совладельцы АО "Хромпик" (Свердловская область, прежнее название - "Русский хром 1915", входит в ГК "Полипласт") подали исковое заявление к другим прежним собственникам завода и к нему самому.

Как сообщается в картотеке арбитражных дел, 10 июля Арбитражный суд Свердловской области зарегистрировал групповой иск Джузеппе Бруззоне, Луиджи Стоппани и компании "Коаланд Инвестмент Лимитед" о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда.

Ответчиками по делу, помимо "Хромпика", выступают MidUral Industrial Group Limited, а также бывший председатель правления "Хромпика" и нынешний глава АО "УК "МидЮрал" (прежнее название - УК "Росспецсплав - Группа МидЮрал", управляет активами ГК "МидЮрал") Сергей Гильварг.

Заявление не принято к производству, иных подробней по этому делу пока нет. "Интерфакс" направил запросы в УК "МидЮрал" и "Хромпик".

"Русский хром 1915" был создан в 2000 году. По 50% в уставном капитале завода владели итальянская Luigi Stoppani SpA и британская частная компания с ограниченной ответственностью "Кермас Лимитед".

В 2008 году итальянская Stoppani Group продала свою 50%-ную долю в "Русском хроме 1915" управляющей компании "Росспецсплав" за $4 млн. Выкуп производился одной из компаний УК - Chrome Chemical Ltd (Великобритания), которой на тот момент уже принадлежала половина акций "Русского хрома 1915".

В сентябре 2023 года MidUral Group продала 100% "Русского хрома 1915" группе компаний "Полипласт", после чего новый собственник сменил название завода на "Хромпик".

"Хромпик" - один из крупнейших в России производителей хромовых соединений.

ГК "Полипласт" специализируется на выпуске наукоемких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей.

Свердловская область Stoppani Group Полипласт Русский хром 1915 Хромпик MidUral Group
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