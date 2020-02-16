Число жертв ЧП на свердловском заводе "Русский хром" возросло до трех

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Третья пострадавшая при замыкании трансформатора на заводе "Русский хром" в Первоуральске (Свердловская область) скончалась в больнице в ночь на воскресенье, сообщили агентству в пресс-службе завода.

"За жизнь сотрудников боролись квалифицированные врачи в специализированных медицинских учреждениях. К глубокому сожалению, все трое сотрудников, получившие травмы, скончались в больницах", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что семьям погибших будет оказана помощь. В причинах происшествия разбирается специально созданная комиссия.

13 февраля в цехе пароснабжения АО "Русский хром" в Первоуральске при переключении с основного электроснабжения на резервное произошло замыкание в трансформаторе. Сильные ожоги получили три человека. Ранее сообщалось о смерти в больнице двоих из них.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст.143 УК РФ). В связи с гибелью людей решается вопрос о переквалификации статьи на более тяжкую.

АО "Русский хром 1915" специализируется на производстве хромовых соединений технической и реактивной квалификации. "Русский хром 1915" входит в MidUral Group. MidUral Group - вертикально-интегрированный химико-металлургический комплекс предприятий, специализирующихся на выпуске лигатур и ферросплавов для потребностей специальной металлургии, а также на производстве химической продукции на основе хромовых солей.