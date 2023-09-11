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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

S&P приостановило действие рейтингов Белоруссии из-за недостатка информации

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Агентство S&P Global Ratings приостановило действие суверенных рейтингов Белоруссии из-за отсутствия информации для их поддержания.

"S&P Global Ratings приостановило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Республики Беларусь в иностранной валюте "SD/SD" и суверенный кредитный рейтинг в национальной валюте "CCC/C" из-за отсутствия достаточной и своевременной информации для поддержания наших рейтингов", - говорится в пресс-релизе агентства.

Агентству не хватает данных об исполнении бюджета правительства, составе его долга и графике погашения долга.

"Мы возобновим наблюдение и восстановим рейтинги, если недостающие данные станут доступны и мы придем к выводу, что они соответствуют нашим стандартам по количеству, своевременности и надежности. Если по истечении разумного периода времени наши информационные требования для наблюдения по-прежнему не будут выполнены, мы отзовем рейтинги", - уточняет S&P.

Белоруссия S&P Global Ratings S&P
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