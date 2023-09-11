Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Сбербанк начнет устанавливать первые китайские банкоматы в 2024 году

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк по результатам пилота выбрал компанию-поставщика китайских банкоматов, планирует установить первые устройства в 2024 году. Об этом сказал журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"Мы завершили пилот по тестированию китайских банкоматов. Одна из компаний признана соответствующей нашим стандартам, и я думаю, что в 2024 году у нас начнут появляться уже первые китайские банкоматы", - сказал Ведяхин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, банк не планирует менять сразу весь парк устройств. В 2024 году будет плановое обновление, которое составит 10-15% парка, в том числе за счет китайских банкоматов.

"Сейчас парк банкоматов в Сбере самый молодой. При сроке службы банкомата 9-10 лет у нас парк в среднем возраста 3,5 года", - отметил первый зампред правления Сбербанка.

Ведяхин в сентябре 2022 года сообщал о намерениях банка провести пилот по тестированию китайских банкоматов. Начало пилота было запланировано на первый квартал 2023 года. В ходе него планировалось оценить технические параметры работоспособности устройств и их готовности к нагрузкам в сети Сбера.

Сбербанк Сбер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк в августе выдал физлицам рекордные 915 млрд рублей кредитов

Сбербанк за восемь месяцев получил почти 1 трлн руб. прибыли по РСБУ

Сбербанк за восемь месяцев получил почти 1 трлн руб. прибыли по РСБУ

S&P приостановило действие рейтингов Белоруссии из-за недостатка информации

Минэкономразвития запустит платежную карту для интуристов к началу IV квартала

"Дальневосточную ипотеку" предложили распространить на сотрудников ОПК

"Дальневосточную ипотеку" предложили распространить на сотрудников ОПК

"Аэрофлот" ожидает первые поставки самолетов SJ-100 и МС-21 в 2023-2025 гг.

ФАС проверит возможность манипуляции в мелкооптовой торговле топливом

ФАС проверит возможность манипуляции в мелкооптовой торговле топливом

В ЦБ выступили против спешки в обсуждении механизма обмена активами

Brent подешевела до $90,6 за баррель

"Аэрофлот" и "Росатом" наладят выпуск комплектующих для иностранных самолетов

"Аэрофлот" и "Росатом" наладят выпуск комплектующих для иностранных самолетов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });