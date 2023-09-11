Сбербанк начнет устанавливать первые китайские банкоматы в 2024 году

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк по результатам пилота выбрал компанию-поставщика китайских банкоматов, планирует установить первые устройства в 2024 году. Об этом сказал журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"Мы завершили пилот по тестированию китайских банкоматов. Одна из компаний признана соответствующей нашим стандартам, и я думаю, что в 2024 году у нас начнут появляться уже первые китайские банкоматы", - сказал Ведяхин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, банк не планирует менять сразу весь парк устройств. В 2024 году будет плановое обновление, которое составит 10-15% парка, в том числе за счет китайских банкоматов.

"Сейчас парк банкоматов в Сбере самый молодой. При сроке службы банкомата 9-10 лет у нас парк в среднем возраста 3,5 года", - отметил первый зампред правления Сбербанка.

Ведяхин в сентябре 2022 года сообщал о намерениях банка провести пилот по тестированию китайских банкоматов. Начало пилота было запланировано на первый квартал 2023 года. В ходе него планировалось оценить технические параметры работоспособности устройств и их готовности к нагрузкам в сети Сбера.